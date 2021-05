La definizione e la soluzione di: Non pregano mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Atei

Curiosità/Significato su: Non pregano mai Demiurgo loro riguardo. In un passo di tale vangelo, Gesù deride i discepoli che pregano l'entità che loro credono essere il vero Dio, ma che è in realtà il malvagio 7 ' (869 parole) - 12:44, 27 apr 2021

Ultime Definizioni