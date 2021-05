La definizione e la soluzione di: Nato in Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Magiaro

Curiosità/Significato su: Nato in Ungheria Ungheria Inc. (EN) Opere riguardanti Ungheria / Ungheria (altra versione), su Open Library, Internet Archive. (EN) Ungheria, in Catholic Encyclopedia, Robert 48 ' (4 787 parole) - 11:00, 24 apr 2021

Altre definizioni con nato; ungheria; __di marzo: viene assassinato Giulio Cesare; Ammorbidire un esaminatore; Gli è stato assegnato un bene patrimoniale; Aria da condizionatore; Vasto lago dell'Ungheria; Si parla in Ungheria; Fu consorte di Mattia Corvino, il re dell'Ungheria; Confina con l'Ungheria; Ultime Definizioni