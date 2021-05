La definizione e la soluzione di: Nastri per guarnizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Gale

Curiosità/Significato su: Nastri per guarnizioni Guarnizione usurarsi il meno possibile. Le guarnizioni servono per accoppiare pezzi meccanici che non combaciano perfettamente. La guarnizione può: compensare le irregolarità 6 ' (452 parole) - 14:48, 26 mar 2020

