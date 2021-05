La definizione e la soluzione di: Il Morto è in Palestina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Mar

Curiosità/Significato su: Il Morto e in Palestina Palestina vedi Palestina (disambigua). Con il nome Palestina (in greco: ?a?a?st???, Palaistíne; in latino: Palaestina; in arabo: ???????, Falas?in; in ebraico: 97 ' (10 660 parole) - 20:55, 12 mag 2021

