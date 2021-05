La definizione e la soluzione di: Misura 10 metri per lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ara

Curiosità/Significato su: Misura 10 metri per lato Ara (unità di Misura) Misura dell'area pari a 1 decametro quadrato (ovvero 100 metri quadrati) o 0,0001 chilometri quadrati, cioè all'area di un quadrato con lato lungo 10 2 ' (180 parole) - 11:20, 29 apr 2021

