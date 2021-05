La definizione e la soluzione di: Lola __: storica favorita di Luigi I di Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lola __: storica favorita di Luigi I di Baviera

Édouard Manet (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) raffigurare scene di corride e figure folcloristiche spagnole, in quadri come Il chitarrista spagnolo, Lola de Valence, Victorine Meurent in costume di "espada" 60 ' (7 709 parole) - 21:59, 2 mag 2021