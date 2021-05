La definizione e la soluzione di: L'arrivo d'una grande quantità di liquido in una certa zona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Afflusso

Curiosità/Significato su: L arrivo d una grande quantita di liquido in una certa zona Acqua ( Ossido di idrogeno) alla temperatura di 100 °C. Come per tutte le altre sostanze, durante la trasformazione è necessario fornire una certa quantità di calore (detto calore 114 ' (11 646 parole) - 13:27, 11 mag 2021

