La definizione e la soluzione di: Jean, ex direttore generale della scuderia Ferrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Todt

Curiosità/Significato su: Jean, ex direttore generale della scuderia Ferrari Jean Todt rally francese. È stato amministratore delegato della Ferrari SpA e direttore generale della scuderia Ferrari, celebre squadra di Formula 1. Si è dimesso 17 ' (2 163 parole) - 17:24, 30 apr 2021

