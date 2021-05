La definizione e la soluzione di: Un grande profeta ebreo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un grande profeta ebreo

Samuele (profeta) tradizionalmente a lui attribuiti. Nella Bibbia viene presentato sia come un grande profeta sia come "giudice" in senso biblico. Il nome Samuele significa: "il 6 ' (808 parole) - 14:34, 18 feb 2021