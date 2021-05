La definizione e la soluzione di: Il gastronomo dell'800 autore de La scienza in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Artusi

Curiosità/Significato su: Il gastronomo dell 800 autore de La scienza in cucina Vincenzo Corrado (categoria Wikificare - cucina) grande cultura, fu soprattutto grande gastronomo e uno dei maggiori cuochi che si distinsero tra il '700 e l'800 nelle corti nobiliari di Napoli, simbolo 15 ' (1 894 parole) - 18:12, 13 ago 2020

