La definizione e la soluzione di: Frullano in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Idee

Curiosità/Significato su: Frullano in testa Modernismo (letteratura) (sezione In lingua inglese) Ad esempio, Italo Svevo non racconta ai lettori i pensieri che Frullano nella testa di Zeno, ma lascia che sia Zeno ad esprimere ad alta voce ciò che 15 ' (2 101 parole) - 13:18, 18 feb 2021

Altre definizioni con frullano; testa; Frullano... in alto; Profondamente detestato; In testa agli Italiani; Ghiaccio... in testa; Canori uccelletti riconoscibili dalla testa; Ultime Definizioni