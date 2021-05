La definizione e la soluzione di: La febbre in linguaggio medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Piressia

Curiosità/Significato su: La febbre in linguaggio medico Chemioterapia (categoria Voci con disclaimer medico) degenerazione tumorale; nel linguaggio comune, la parola "chemioterapia" indica, erroneamente, solo questo campo di applicazione. In realtà, per gli esperti 14 ' (1 631 parole) - 23:46, 28 gen 2021

