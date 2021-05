La definizione e la soluzione di: Far girare la clava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Roteare

Curiosità/Significato su: Far girare la clava Personaggi di Far Cry una corazza di ossa - oltre che di una maschera intimidatoria e di una clava dalle grandi dimensioni. Viene reclutato da Takkar ed accolto non positivamente 43 ' (6 029 parole) - 13:28, 17 dic 2020

Altre definizioni con girare; clava; Fa girare il contatore; Girare dopo la prima; Può fare girare la testa; Può far girare la testa; Ultime Definizioni