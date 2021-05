La definizione e la soluzione di: Discorso in difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Arringa

Curiosità/Significato su: Discorso in difesa Apologia "Discorso in difesa di qualcuno o qualcosa") è un Discorso teso a difendere se stessi o altre persone, come anche idee e dottrine. L'apologia era, in origine 1 ' (155 parole) - 14:12, 24 nov 2020

Altre definizioni con discorso; difesa; Lo è un discorso ridondante e prolisso; Nella frase e nel discorso; Divagazione nel discorso; Sopportare un discorso noioso; Senza difesa; Si battono a difesa della fauna; Mezzo di difesa usato dalla Marina militare contro i pericoli subacquei; Uno scritto di autodifesa; Ultime Definizioni