Soluzione 6 lettere : Ialino

Curiosità/Significato su: Diafano come il vetro Ennione alessandrini di metallo cesellato o inciso. Lavorò vasellame Diafano con rilievi ottenuti saldando il vetro in forme di terracotta: una tecnica innovativa che permetteva 3 ' (231 parole) - 11:43, 22 apr 2021

