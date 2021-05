La definizione e la soluzione di: Come un abbraccio affettuoso e sincero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Caloroso

Altre definizioni con come; abbraccio; affettuoso; sincero; Un frutto come l'ananas; Lo è un ente come la Rai; Diafano come il vetro; Quieto... come il gatto; Affettuoso o morbido; Il bimbo affettuoso lo... stampa in faccia; Il sincero lo dice con il chiaro; Sincero, aperto nel parlare; Lo apre il sincero; Ultime Definizioni