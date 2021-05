La definizione e la soluzione di: Il calice in cui bevve Gesù nell'Ultima Cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Graal

Curiosità/Significato su: Il calice in cui bevve Gesu nell Ultima Cena León (Spagna) Graal, la leggendaria coppa in cui Gesù Cristo bevve durante l'Ultima Cena; l'Arqueta de los Marfiles e il Portapaz del Pantocrator, dello stesso secolo 11 ' (1 174 parole) - 23:58, 2 mar 2021

