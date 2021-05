La definizione e la soluzione di: La buca in un colpo a golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ace

Curiosità/Significato su: La buca in un colpo a golf golf pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green) 29 ' (4 206 parole) - 16:05, 9 mag 2021

Altre definizioni con buca; colpo; golf; Buca senza pari; La buca in un colpo del golf; L'autista lo usa se buca; La buca per il combattente; Colpo, percossa; Un colpo del pugile; Un colpo di pistola; Un violento colpo fortuito; Isola nel golfo di Biscaglia; Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf; Il numero che classifica i golfisti; Dà nome al golfo a nord di Napoli; Ultime Definizioni