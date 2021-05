La definizione e la soluzione di: Andrà distrutto perchè il male sia sconfitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Andra distrutto perche il male sia sconfitto

Morgoth (categoria Personaggi de Il Silmarillion) non poterne più uscire. Il suo male rimase però presente in Arda Corrotta, e non se ne andrà fino alla fine di Arda stessa. Il Vala Mandos nel Silmarillion 21 ' (2 867 parole) - 14:17, 4 mag 2021