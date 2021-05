La definizione e la soluzione di: Vengono impiegati in azioni di salvataggio in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : Cani Di San Bernardo

Curiosità/Significato su: Vengono impiegati in azioni di salvataggio in alta montagna Special Air Service (sezione Corsi di specializzazione) ed attualmente svolge funzioni di anti-terrorismo e salvataggio ostaggi, oltre ad operazioni militari speciali e di ricognizione. Il reggimento guadagnò 33 ' (4 009 parole) - 17:44, 15 apr 2021

