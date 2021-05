La definizione e la soluzione di: Unico per due quinti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UN

Curiosità/Significato su: Unico per due quinti Sistema elettorale italiano (categoria Sistemi elettorali per stato) lui collegate ha superato i due quinti delle preferenze complessive, alla coalizione debbono essere assicurati i tre quinti dei seggi consiliari; in caso 55 ' (5 394 parole) - 19:19, 4 feb 2021

