La definizione e la soluzione di: Tratti in forte pendenza di un corso d'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ripide

Curiosità/Significato su: Tratti in forte pendenza di un corso d acqua Acquedotti di Roma acquedotti di Roma sono gli acquedotti che, a partire dall'età romana, rifornivano o tuttora riforniscono di acqua la città di Roma, per un totale di 16: 11 46 ' (5 339 parole) - 13:37, 3 mag 2021

Non astratti; Le redazioni dei contratti; Intreccio di tratti per facilitare un'inquadratura; Trattiene l'ernia; Forte esplosivo; E più forte dell'ira; Un liquore forte; Forte e autorevole; Il De Valera che si batté per l'indipendenza dell'Eire; Faticosa per la pendenza ; Lo è un discorso ridondante e prolisso; Un intricato percorso; Nella frase e nel discorso; In corso e in cinese; Recipienti per acqua; E' soddisfatta con un bicchiere d'acqua; Un po' d'acqua; Vorace pesce d'acqua dolce dell'America Settentrionale;