La definizione e la soluzione di: Lo sono i popoli come gli spagnoli e i francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Neolatini

Curiosità/Significato su: Lo sono i popoli come gli spagnoli e i francesi popoli romaní I popoli romaní sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato) della lingua romaní. Originari dell'India settentrionale e stabilitisi 35 ' (3 786 parole) - 14:06, 12 mag 2021

Altre definizioni con sono; popoli; come; spagnoli; francesi;