La definizione e la soluzione di: Scoppiano... in allegria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Risa

Curiosità/Significato su: Scoppiano... in allegria Romanzo di una strage (categoria Film sulla strategia della tensione in Italia) persone ed altre ottantotto rimangono gravemente ferite. Lo stesso giorno scoppiano a Roma altre tre bombe ed un altro ordigno viene trovato inesploso a Milano 23 ' (1 980 parole) - 22:02, 31 mar 2021

Altre definizioni con scoppiano; allegria; Si fanno scoppiare per allegria; Scrosci d'allegria; Ultime Definizioni