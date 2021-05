La definizione e la soluzione di: Regnarono in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Savoia

Curiosità/Significato su: Regnarono in Italia Italia medievale («Erat tota Italia gaudiens»); Auct Haun. 2, p. 337 («(Narses) Italiam romano imperio reddidit urbes dirutas restauravit totiusque Italiae populos expulsis 95 ' (12 214 parole) - 22:08, 27 apr 2021

