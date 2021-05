La definizione e la soluzione di: Li produce l'organismo per difendersi dagli agenti patogeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Anticorpi

Curiosità/Significato su: Li produce l organismo per difendersi dagli agenti patogeni Soia (alimento) stress biotici sono numerosi e hanno per origine i virus, gli organismi phytophages e gli agenti patogeni. Per affrontarli, le piante pongono in essere 16 ' (2 142 parole) - 13:34, 28 apr 2021

