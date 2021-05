La definizione e la soluzione di: Prodotto ceramico usato per pavimentazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Grs

Curiosità/Significato su: Prodotto ceramico usato per pavimentazioni Clinker (laterizio) stato usato in maniera diffusa, nella forma di mattone pieno - per pavimentazioni stradali, edifici pubblici e privati, scuola, ponti, ecc-, per cui nella 7 ' (693 parole) - 12:36, 24 apr 2021

