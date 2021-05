La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo Tb. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Terbio

Curiosità/Significato su: Ha per simbolo Tb Terabyte il termine deriva dalla unione del prefisso SI tera con byte ed ha per simbolo TB. Il prefisso tera deriva dai termini greci t??a? (mostro) e tetra 3 ' (327 parole) - 19:32, 23 feb 2021

Altre definizioni con simbolo; Simbolo dell'iridio; Il simbolo dell'argo; Il metallo con simbolo Nb; Il simbolo del rutenio; Ultime Definizioni