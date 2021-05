La definizione e la soluzione di: Per meglio dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Cioè

Curiosità/Significato su: Per meglio dire dire Straits I dire Straits (IPA: [da??(?) st?e?ts]) sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1977 da Mark Knopfler (voce, chitarra e autore di tutti i brani) 80 ' (7 598 parole) - 15:33, 9 apr 2021

Altre definizioni con meglio; dire; E' meglio non averne poco... in zucca; Cambiano meglio in peggio; Chi ci si rimette sta meglio; Meglio tardi che cosi; La tendenza a obbedire; Direttore Sportivo; L'Arturo celebre direttore d'orchestra; Direttore Tecnico; Ultime Definizioni