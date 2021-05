La definizione e la soluzione di: Per gli ebrei è festivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Sabato

Curiosità/Significato su: Per gli ebrei e festivo Storia degli ebrei ebrei risalirebbe, secondo la tradizione ebraica, ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che vissero a Canaan verso il XVIII secolo a.C.. gli ebrei 159 ' (17 725 parole) - 09:03, 15 apr 2021

Altre definizioni con ebrei; festivo; Gli ebrei le dedicarono la festa di Purim; Velo sacro agli Ebrei; Festa religiosa degli Ebrei; Ebrei dediti al culto; Il giorno prefestivo; Ultime Definizioni