Soluzione 6 lettere : Bypass

Curiosità/Significato su: Un innesto in cardiologia Contropulsatore aortico (categoria Procedure di cardiologia interventista) balloon pumping in cardiogenic shock. JAMA, 1968; 203(2):113-8 ^ Contropulsore aortico (PDF), Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. URL 8 ' (841 parole) - 12:17, 15 ott 2019

