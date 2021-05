La definizione e la soluzione di: Elvis del rock and roll. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Presley

Curiosità/Significato su: Elvis del rock and roll rock and roll rock and roll (disambigua). Il rock and roll (lett. "dondola e rotola"), spesso scritto anche con la grafia rock 'n roll, rock 'n' roll o rock & roll 33 ' (4 203 parole) - 11:22, 12 apr 2021

Altre definizioni con elvis; rock; roll; Blue __: La cantarono Elvis Presley e Frank Sinatra; _ rock: genere di Bowie; II gruppo rock di Michael Stipe; I Reed del rock; E stato un cantante e chitarrista rock statunitense; Con roll è un ballo vivace; Come un fiore senza corolla; Consente di controllare le frenate più brusche; Fumano... dopo il crollo; Ultime Definizioni