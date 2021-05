La definizione e la soluzione di: Disegno ornamentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Disegno ornamentale

Cicatrici ornamentali in Africa Le cicatrici ornamentali (ovvero la scarificazione come modifica ornamentale del volto o del corpo) erano utilizzate in molte culture africane ed anticamente 10 ' (1 543 parole) - 17:04, 16 apr 2021