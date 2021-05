La definizione e la soluzione di: Dichiarare che non è affatto vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Smentire

Curiosità/Significato su: Dichiarare che non e affatto vero Gavrilo Princip (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) venne in seguito preso come pretesto dall'Impero austro-ungarico per Dichiarare guerra alla Serbia, divenendo quindi il casus belli della prima guerra 12 ' (1 453 parole) - 15:04, 11 apr 2021

