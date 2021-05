La definizione e la soluzione di: Dato per certo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Scontato

Curiosità/Significato su: Dato per certo Tipo di Dato modo più o meno esplicito, un certo numero di tipi di dati predefiniti di uso generale, e di solito fornisce strumenti per definire nuovi tipi sulla base 18 ' (2 381 parole) - 20:21, 21 nov 2020

Altre definizioni con dato; certo; Lo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini; Willem, astronomo olandese fra i fondatori della moderna cosmologia; Il gruppo musicale guidato da Federico Zampaglione; Un soldato di Giulio Cesare; Grosse lucertole africane; Si, certo; Lucertola crestata; Lucertoloni tropicali; Ultime Definizioni