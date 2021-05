La definizione e la soluzione di: Come un fiore senza corolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Apetalo

Curiosità/Significato su: Come un fiore senza corolla fiore delle angiosperme distinguono due tipi di corolla: corolla gamopetala: è composta da petali saldati almeno alla base a formare un unico pezzo fiorale; corolla dialipetala: è composta 14 ' (1 851 parole) - 17:37, 4 mag 2021

