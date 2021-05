La definizione e la soluzione di: Come la bocca... di chi è rimasto deluso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Amara

Curiosità/Significato su: Come la bocca... di chi e rimasto deluso Leonardo da Vinci ( Leonardo di ser Piero da Vinci) per la fabbricazione di armi, vanificando il progetto di Leonardo, il quale fu profondamente deluso e amareggiato anche per i nuovi problemi di natura 221 ' (27 985 parole) - 20:17, 11 mag 2021

