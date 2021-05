La definizione e la soluzione di: Le vocali in legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EE

Curiosità/Significato su: Le vocali in legge Terza declinazione del greco antico (sezione legge di Grassmann nei temi in dentale) vocali per legge di Osthoff = ß?s?? + e + ?? = ßas?? + e + ??), dovuta anche ad una legge di Hermann Osthoff sulla metatesi quantitaviva delle vocali 118 ' (9 253 parole) - 18:32, 15 apr 2021

Altre definizioni con vocali; legge; Le vocali in croce; Le vocali di troppo; Le vocali di seta; Neve senza vocali; Una leggera traccia di fumo; Vi si inganna il tempo leggendo riviste; Leggeri soffi di vento; Leggermente bagnata; Ultime Definizioni