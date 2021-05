La definizione e la soluzione di: Tacciono in tempo di pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Armi

Curiosità/Significato su: Tacciono in tempo di pace Leonardo da Vinci ( Leonardo di ser Piero da Vinci) commissione ufficiale in Palazzo Vecchio, ma le fonti Tacciono al riguardo, forse per la mancata attuazione del progetto. Prima di partire da Firenze ci 221 ' (27 985 parole) - 16:44, 6 mag 2021

