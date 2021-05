La definizione e la soluzione di: Il prefisso per orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Oto

Curiosità/Significato su: Il prefisso per orecchio Pareidolia o illusione pareidolitica (dal greco e?d???? èidolon, "immagine", col prefisso pa?? parà, "vicino") è l'illusione subcosciente che tende a ricondurre 5 ' (489 parole) - 09:12, 20 ago 2020

Altre definizioni con prefisso; orecchio; Prefisso che vale tutto; Il prefisso che fa ripetere; Il prefisso ambientalista; Il suo prefisso è 06; Malattie dell'orecchio; Causa acuti dolori all' orecchio; Afferrare con l'orecchio; La tromba dell' orecchio... per l'esposizione;