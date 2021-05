La definizione e la soluzione di: Mantiene tutto sotto zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Freezer

Curiosità/Significato su: Mantiene tutto sotto zero Scorpion (Mortal Kombat) Kombat X. Nonostante la rivalità fra Scorpion e il suo acerrimo nemico Sub-zero sia andata scemando, nell'immaginario collettivo i due personaggi vengono 24 ' (3 254 parole) - 00:38, 24 apr 2021

Altre definizioni con mantiene; tutto; sotto; zero; La mantiene l'impassibile; Foto 2 Cruciverba 3277 4632 (sede del__, associazione che mantiene vive le tradizioni locali); Prefisso che vale tutto; Essere all'oscuro di tutto; Fa visite tutto il giorno; In quello commerciale si trova di tutto; Parte elevata del sottomarino; Sotto i ponti di Firenze; Il garage sotto casa; Si gode sotto il pergolato; Il più vicino allo zero; Un fantoccio da climi sotto zero; Il Roger tennista svizzero; Iniziali di Zero; Ultime Definizioni