La definizione e la soluzione di: Il lago in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lac

Curiosità/Significato su: Il lago in Francia lago Lemano Il lago Lemàno (in francese lac Léman o lac de Genève, in francoprovenzale lèc Lèman), spesso chiamato lago di Ginevra, è il maggiore lago della Svizzera 13 ' (1 461 parole) - 03:37, 18 nov 2020

