La definizione e la soluzione di: Era uno strumento per bruciature terapeutiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cauterio

Curiosità/Significato su: Era uno strumento per bruciature terapeutiche Cauterizzazione un'operazione di bruciatura che si effettua mediante l'utilizzo del cauterio, uno strumento chirurgico per eseguire bruciature a livello terapeutico per eliminare 4 ' (488 parole) - 12:30, 21 apr 2020

