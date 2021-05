La definizione e la soluzione di: Cortili per trebbiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Aie

Curiosità/Significato su: Cortili per trebbiare Corte lombarda ( Cortile pianura padana) comunicazione i molteplici Cortili interni i quali danno vita, nel complesso, a un piccolo borgo. La progressiva aggregazione di più Cortili intorno a una corte 21 ' (2 090 parole) - 20:18, 25 ott 2020

