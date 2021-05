La definizione e la soluzione di: Sono pari in altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LR

Curiosità/Significato su: Sono pari in altro pari opportunità Le pari opportunità Sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo 49 ' (6 719 parole) - 10:00, 1 apr 2021

