La definizione e la soluzione di: Un pezzo come il mortaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Cannone

Curiosità/Significato su: Un pezzo come il mortaio mortaio vedi mortaio (utensile). Il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è sempre superiore ai 45°) utilizzato per il supporto 39 ' (5 348 parole) - 18:49, 17 nov 2020

