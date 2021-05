La definizione e la soluzione di: Chi lo fa, cambia gli agnelli in galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Anagramma

Curiosità/Significato su: Chi lo fa, cambia gli agnelli in galline puddu{sing.}/puddos/puddus{pl.}, pudda{sing.}/puddas{pl.} (pollo/polli, gallina/galline). Il futuro viene costruito con la forma latina habeo ad. Es: apo a

