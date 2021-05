La definizione e la soluzione di: Titolo per preti abbr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sac

Curiosità/Significato su: Titolo per preti abbr Gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (abbr. IPAB) sono organismi di diritto pubblico istituiti con regio decreto n. 2841 del 1923 e che hanno

Altre definizioni con titolo; preti; abbr; E' di diamanti nel titolo di un film di James Bond; Titolo nobiliare immediatamente inferiore a visconte; Il titolo di Pampurio; Titolo post universitari; Il David fra gli interpreti de La pantera rosa; Il Martin fra gli interpreti di Crimini e misfatti; Fu uno tra i maggiori interpreti della cosiddetta commedia all'italiana; Lo sono certe labbra; Abbreviazione di illustre; Lavorano nella fabbrica; Può abbreviare numero; Definizioni per la soluzione Sac: Un pessimo barbiere; La indossa il fantino; Paramento sacro; La città friulana detta Giardino della Serenissima; Ultime Definizioni