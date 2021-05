La definizione e la soluzione di: Le prime in assoluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : As

Curiosità/Significato su: Le prime in assoluto Teatro alla Scala ( prime assolute al Teatro alla Scala) dal Casino Ricordi, sede del Museo teatrale alla Scala. Le prime strutture deputate all'opera in Milano furono i teatri di corte che si avvicendarono nel 125 ' (14 417 parole) - 14:42, 20 apr 2021

Altre definizioni con prime; assoluto; Sono le prime in tutto; Pesanti e opprimenti; Prime per eccellenza; Prime in Asia; Sistema assoluto di misura; Definizioni per la soluzione As: Né uniforme né monotona; Il titolo di Brummell; Evidente, logica; Dopo la prima di sera; E' piena di miele; Maestro... senza metro; Principio di asfissia; Il celebre Sandler attore; Prime in Asia; Sono scritte in casa; Ultime Definizioni