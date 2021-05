La definizione e la soluzione di: La presenza, in un fiore, di una corolla mista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : EteroPetalia

Curiosità/Significato su: La presenza, in un fiore, di una corolla mista Rhododendron molle allungato. La corolla è formata da 5 petali saldati alla base di colore e forma vari a seconda delle cultivar. Difatti una particolarità del fiore di questa 8 ' (1 006 parole) - 20:18, 23 feb 2021

Altre definizioni con presenza; fiore; corolla; mista; Esame per accertare la presenza di aneurismi; Il fiore di una lirica leopardiana; Escono dal calice del fiore; Fiore blu violetto; Crea del gonfiore; Un elemento della corolla; Dà origine ai corollari; Dissacratore... anticonformista; Dissacratore, anticonformista; _ Smith, filosofo ed eco­nomista del 700; Piero __, grande economista del secolo scorso;